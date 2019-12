Холлоуэй старался работать с дистанции, используя преимущество в росте и длине рук, а претендент огрызался наскоками и пытался перевести бой в партер. Холлоуэй постепенно увеличивал темп и количество выбрасываемых ударов, а Волкановски эффективно пользовался лоу-киками и ударами навстречу с обеих рук. Австралиец добился перелома в третьем раунде и продолжил перебивать соперника в четвёртом. В пятом раунде Холлоуэй был вынужден форсировать ход боя и стремиться к нокауту, но не смог сломить соперника ни в одном из разменов. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Волкановски со счётом 50:45 и 48:47 (двое).

What a brilliant show from Alexander Volkanovski. Forcing a stance switch within seven minutes, jamming Max's combos with counters, rocking the phone booth and matching a legendary gas tank - all traits of a deserving champ. Congrats on the throne, @alexvolkanovski ! #UFC245 pic.twitter.com/sLtH8h6mYZ