16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

В Екатеринбурге из-за коронавируса отменили чемпионат Европы по самбо

16:47, 19 октября 2020
Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Чемпионат Европы по самбо, который должен был в конце ноября пройти в Екатеринбурге, отменён из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в России и мире.

Об этом ТАСС рассказал президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев. По словам спортивного функционера, решение об отмене соревнований было принято совместно оргкомитетом и Европейской федерацией. Елисеев подчеркнул, что больше половины спортсменов не смогли бы прибыть в РФ для участия в турнире, а проводить чемпионат в усечённом виде организаторы не посчитали возможным.

Как передавал NEWS.ru, ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустили сокращение числа городов, которые примут матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Британский таблоид Sun писал, что права провести игры турнира может лишиться Санкт-Петербург.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео