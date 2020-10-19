В Екатеринбурге из-за коронавируса отменили чемпионат Европы по самбо

https://static.news.ru/photo/5ac664f4-1213-11eb-8015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Чемпионат Европы по самбо, который должен был в конце ноября пройти в Екатеринбурге, отменён из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в России и мире.

Об этом ТАСС рассказал президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев. По словам спортивного функционера, решение об отмене соревнований было принято совместно оргкомитетом и Европейской федерацией. Елисеев подчеркнул, что больше половины спортсменов не смогли бы прибыть в РФ для участия в турнире, а проводить чемпионат в усечённом виде организаторы не посчитали возможным.

Как передавал NEWS.ru, ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустили сокращение числа городов, которые примут матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Британский таблоид Sun писал, что права провести игры турнира может лишиться Санкт-Петербург.