Узаконенное убийство: чем опасны популярные кулачные бои

Американский боец Джастин Торнтон, который ранее провёл свыше 20 поединков в ММА, умер от последствий нокаута в дебютном бою в лиге кулачных боёв BKFC. 38-летнего спортсмена нокаутировали на 18-й секунде, после чего он покинул ринг на носилках. Врачи диагностировали у Торнтона серьёзную травму позвоночника, из-за которой его частично парализовало, раны спровоцировали сепсис, и спустя несколько недель он умер в больнице. Это уже не первый случай в стремительно набирающем популярность виде единоборств, когда для бойцов поединок становится реальной угрозой для жизни. Разбираемся, чем кулачные бои опаснее бокса и ММА.

Драка в чистом виде

Кулачные бои отличаются от бокса и ММА тем, что являются скорее не видом спорта, а дракой, где в отсутствии защиты перчатками на первый план выходит не техническое и тактическое мастерство, а сила удара и крепость головы. Наличие в совокупности этих двух факторов может сделать из любого успешного кулачного бойца. В итоге зрители получают жесть, как она есть: море крови, масса нокаутов, отсутствие защиты, возни в партере и беготни по рингу. Это шоу не для ценителей единоборств, а для тех, кто с таким же удовольствием посмотрел бы и пьяную драку с поножовщиной на остановке.

Погибший Торнтон был откровенно посредственным бойцом, который в ММА проиграл 18 из 24 поединков, а в бою 20 августа и вовсе выглядел абсолютным «мешком». Он сразу попёр на соперника Диллона Клеклера, но при этом пропускал удары в ответ. Роковой хук срубил его на встречном движении. Джастин ещё до падения потерял сознание и рухнул лицом вниз. При этом его шея была неестественно вывернута, в результате он получил травму позвоночника. О том, что со здоровьем у бойца будут проблемы, стало понятно сразу, однако развязка этой истории оказалась ещё более драматичной. Торнтон провёл несколько мучительных недель в больнице, в ходе которых врачи отчаянно сражались за его жизнь, но так и не смогли спасти.

Crazy 1 punch knockout BKFC 20 #BKFC20 pic.twitter.com/1ypGt3qdQi — SEATTLE MIKE (@fightswfriends) August 21, 2021

Примечательно, что это произошло в США, где в каждом штате за допуск и чистоту боёв и спортсменов отвечают атлетические комиссии. То есть по факту в Штатах не должны выпускать в октагон тех, кто не готов драться до последнего, или тех, кто, пропустив пару мощных ударов, рискует вне очереди отправиться на тот свет. Но даже там происходят подобные трагедии. Что уж говорить о России, где кулачное направление развивают сразу несколько лиг без должного медицинского контроля и в отсутствие каких-либо регулирующих проведение соревнований регламентов и внушающих доверие организаторов. Да, промоутеры говорят, что у них дерутся только подготовленные и профессиональные спортсмены, но где гарантия, что он не купил медицинскую справку, чтобы получить гонорар за поединок.

Постоянные головные боли и разбитые руки

Хотя организаторы кулачных боёв пытаются утверждать, что их вид единоборств безопаснее бокса, на практике это далеко не так. Рассечения — это действительно не самое страшное в единоборствах. Каждый второй пропущенный удар голого кулака в область головы — гарантированное сотрясение мозга, которые в совокупности спустя время оборачиваются регулярными мигренями и проблемами с ЦНС. Разбиваются и сами руки, приходя через некоторое время в полную негодность. О том, какой ценой даются победы на голых кулаках рассказывал один из самых успешных кулачных бойцов России Гаджи Наврузов.

После боя боль — ужасная, три недели — месяц кулаки болят, но от этого никуда не деться. Прикольно было после боя с Зубром. Он сильно попал в область виска. Поехали в больницу, в шесть утра отпустили домой. В десять проснулся, встал. Сотряс тяжёлый, тошнило, и я упал на руки. Стою на четвереньках в коридоре и понимаю, что не вижу левым глазом. Думаю, инсульт, что ли? В первую секунду испугался. На второй секунде: да ничего, второй глаз есть. На третьей: блин, а как драться-то? Снова поехал в больницу. Зима была, так отсвечивало — всё белое, глаз не видит. Прикольное состояние, ты себя изнутри понимаешь. Врачи сказали, что сильных повреждений нет, пройдёт. И прошло, — рассказывал Наврузов в интервью «Матч ТВ».

Кроме того Гаджи-автомат предлагал даже снимать отдельное реалити-шоу о приключениях бойцов в больнице после боя и том, как они выглядят. Победителям при этом бывает не многим легче, чем побеждённым. Судя по таким описаниям, кулачные бои больше похожи на гладиаторские поединки, чем на спорт в чистом виде, зато просмотров и хайпа такие истории соберут несравнимо больше. Вопрос лишь в том, какую цену в итоге заплатят за это бойцы.

Как умирали «тафгаи»?

Боб Проберт (слева) Wikimedia

Пару лет назад на Международном боксёрском форуме в Екатеринбурге американский доктор Пиплз рассказывал, какое количество исследований травм профессиональных боксёров и их влияние на мозг осуществляется в Америке, при каких патологиях боксёры не допускаются до поединков и что нужно принимать все возможные меры для сокращения смертельных случаев в индустрии единоборств. В целом динамика в последние годы положительная и смертность снижается. При этом и бокс и ММА постоянно работают в этом направлении.

Об опасности кулачных боёв пока полномасштабных исследований не было, да и не могло быть, так как этот вид единоборств развивается относительно недавно, ещё не является массовым, а долгосрочные выводы будут видны только на расстоянии. Однако история знает схожий пример с печальными последствиями. В 80-90-е годы своего расцвета достигли хоккейные драки на голых кулаках, которые закончились плачевно для многих игроков, несмотря на наличие защитного шлема на голове.

В результате войну кровавой забаве объявила сама лига, и в нынешней НХЛ тафгаи исчезли как класс. Если же вспомнить судьбу легендарных бойцов 80-х и 90-х, то многих из них, в том числе самого знаменитого а, уже нет в живых как раз из-за хронических травм головы. Нередко бойцы, чтобы справляться с перманентными головными болями и быть готовым морально всегда подраться начинали бесконтрольно употреблять алкоголь и наркотические препараты, что приводило к развитию зависимости и последующей смерти.

Наркотическая зависимость, болезни сердца, хроническая энцефалопатия (заболевание мозга), амилоидоз (нарушение белкового обмена) и необратимые изменения личности на фоне постоянного употребления антидепрессантов — это лишь часть проблем, с которыми столкнулись хоккейные драчуны после окончания карьеры. Именно поэтому для организации боёв на голых кулаках нужен ещё более тщательный контроль за здоровьем спортсменов, чем в боксе и ММА, иначе такие трагедии скоро станут нормой.