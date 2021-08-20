Бедфорд победил в кулачных боях Барнетта и стал чемпионом BKFC

Американский боец Джони Бедфорд победил по очкам соотечественника Реджи Барнетта и завоевал титул чемпиона BKFC в легчайшем весе на турнире по боксу на голых кулаках в Миссисипи.

Первый бой этих соперников два года назад завершился победой по очкам Бедфорда. Бедфорд уже на 21-й секунде встречным ударом отправил своего оппонента в нокдаун. Он умело пользовался преимуществом в росте и длине рук, однако при этом не стеснялся и грязных приёмов, таких как захваты и удары по затылку. Бедфорд и во втором раунде пытался сдерживать соперника на дистанции одиночными ударами, но пропустил тяжёлый удар в нос, вызвавший обильное кровотечение.

Во второй половине боя темп снизился. Барнетт периодически падал от каждого толчка, пытаясь получить дополнительную паузу в бою с напористым Бедфордом. Но изменить ход боя, как и в первой их встрече, ему не удавалось. Бедфорд же непрерывно шёл вперёд, несмотря на рассечение и встречные удары, которых он попросту не замечал, и перестреливал соперника. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Бедфорду со счётом 50:44 и 49:46 (двое).

В соглавном бою вечера легенда UFC Алан Бельчер, возобновивший карьеру спустя восемь лет отсутствия в боях, в поединке в тяжёлом весе победил по очкам другого американца Алана Бельчера.

Как сообщалось ранее, во Флориде прошёл очередной турнир компании BKFC по боям на голых кулаках. В главном бою вечера американка Рэйчел Остович победила по очкам соотечественницу Пейдж Ван Зант. Ранее спортсменки встречались на турнире UFC, и тогда победу болевым приёмом одержала Ван Зант.