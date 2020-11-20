Итальянского бойца ввели в кому после кулачного поединка без перчаток

https://static.news.ru/photo/21a3edfa-2b17-11eb-aadc-fa163e074e61_660.jpg Фото: francesco27311/Instagram.com

Итальянский боец Франческо Риччи получил тяжёлые травмы в поединке с Ноем Каттером на турнире Bare Knuckles Fighting Championship (BKFC) 14, который прошёл 13 ноября в Майами.

Как сообщает портал MMA Fighting, медики ввели итальянца в искусственную кому. Глава организации BKFC Дэвид Фельдман выпустил заявление по поводу инцидента.

Наши мысли сейчас с Франческо и его семьёй. Мы молимся за его полное и скорейшее выздоровление. Травма не помешала ему одержать победу над соперником в пятницу, но осложнения, возникшие в ходе потребовавшейся ему операции, нанесли серьёзный вред его здоровью, — сообщил Фельдман.

Соперник Риччи по роковому бою также пожелал скорейшего выздоровления итальянскому бойцу.

Я узнал, что Франческо в госпитале в искусственной коме, в которую его пришлось ввести из-за кровотечения в лёгких, вызванного гематомой в трахее. Это последствия удара в горло, пропущенного им в бою. Конечно, это была случайность. Причинять вред друг другу — это наша работа, но я никогда не желал подобного своему оппоненту. Моя семья молится вместе со мной. Выздоравливай скорее, — написал Каттер в соцсетях.

Кулачные бои под эгидой BKFC проводятся без перчаток.

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