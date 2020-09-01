Только Hardcore: фото боёв первой в России лиги кулачных единоборств

В Москве на 58-м году жизни скончался отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. В последние недели он находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали у него осложнения после COVID-19.

О госпитализации Абдулманапа в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце. 22 июня Хабиб заявил,...