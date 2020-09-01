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Единоборства

Только Hardcore: фото боёв первой в России лиги кулачных единоборств

10:40, 01 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гран-при 1/8 супер-финала лиги кулачных боев Hardcore Fighting прошли, как и планировалось, на движущейся барже. Зрелищность мероприятию и сложность схваткам добавляет движущаяся площадка. В боях участвовали 32 бойца со всей России – профессионалы MMA, а также звезды бокса и популярные блогеры - чемпион мира Дмитрий Кудряшов, блогер Суб, ведущий Первого канала Тимур Соловьёв и другие. Гостями стали звёзды спорта, шоу-бизнеса, популярные блогеры, именитые бойцы и легенды смешанных единоборств.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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