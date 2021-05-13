Екатерина Макарова: лучше год без секса, чем без драки

Екатерину Макарову многие любители ММА в России узнали летом прошлого года, когда она провела бой на голых кулаках с Екатериной Головатой. Там зафиксировали ничью, но по общему мнению, бой остался за Макаровой. С тех пор Катя (Макарова) сделала мощный шаг вперёд и сейчас подписала контракт с американским промоушеном кулачных боёв BKFC, где выступает много звёзд. Мы поговорили с ней об этом, а так же о боях мужчин с женщина, нетрадиционной ориентации в спорте, московском «Спартаке» и немного о политике.

— Екатерина, поздравляю с подписанием в BKFC, мощный шаг вперёд. Как отметили?

— Честно, никак. По сути, сразу же начались усиленные тренировки, по нарастающей. Сразу начали готовиться, сейчас уже постепенно повышаем нагрузки.

— По дате дебюта и сопернице уже что-то известно?

— Нет, пока неизвестно, но там часто проводятся турниры, на лето уже есть несколько дат. Я думаю, этим летом я и дебютирую.

— Что по гонорарам? Насколько они отличаются от 10 тысяч рублей за бой, которые вы получили за поединок в российском промоушене Topdog?

— Отличаются! Они, конечно, другие по сравнению с Россией. Но это для меня не такая большая сумма, чтобы я могла не работать полгода. Незначительная сумма совсем. Но опять же, это дебют, главное показать себя, бои проводить, гонорар тоже будет расти.

— После полётов в Штаты в минусе будете оставаться?

— Надеюсь, что нет! Но особо и не заработаю. На первых порах — точно.

— Зачем вы дерётесь? Для чего? В детстве это было, чтобы за себя постоять уметь. А сейчас?

— Отвечу философски. У всех в жизни есть своё предназначение, то, к чему человек расположен. Когда ты это находишь, то пытаешься развиваться там максимально. Когда находишь ориентир, то следуешь ему. К тому же, все единоборства невозможно изучить сразу. Это не как с водительскими правами: за два месяца освоил технику и всё. Здесь можно развиваться 10, 20 лет и всё равно знать меньше, чем другие бойцы. Здесь нет точки, всегда есть что-то неизведанное. Это отдельный мир, где никто не устанавливает планок, только ты сам себе. Я себя ощущаю бойцом, который должен пройти весь этот путь. Это не хобби, это намного больше, это уже часть меня.

— С этой серьёзной темы перейдём к чуть менее серьёзной. Вы говорили, что в ММА много лесбиянок, и что они даже к вам подходили, принимали за свою. Расскажите, как это было.

— Да, они тут есть. Меня просто не видят никогда с парнем, видят только в зале, но это стереотипы. Люди думают, что если девушка дерётся, или если у неё короткие волосы и побитое лицо, то она лесбиянка. Но это их проблемы. А насчёт того, что ко мне подходили и принимали за свою, то это было до ММА. Это я работала на фэйс-контроле в ночном клубе и ко мне реально несколько раз подходили девушки, просили телефон, пытались познакомиться. Я очень удачно слилась, сказала, что на работе, не могу, везде камеры.

— В Нидерландах буквально вчера разрешили женщинам играть в мужских футбольных командах. В любительских пока только, правда. Что думаете про это? И вообще про спорт, где будет полное равноправие полов.

— Самое жуткое зрелище, что я видела — это бой мужчины с женщиной в тайском промоушене каком-то. У меня внутри было тошнотворное чувство. Это не совсем правильно, как мне кажется. По природе женщины-спортсменки в любом случае слабее мужчин, даже если они тяжелее. Если только женщина не супер-опытная и на стероидах сидит, а мужчина — новичок. Но футбол — это другое, это командный вид спорта, там своя техника, свой план на игру, там физическая сила не всегда влияет. Так что в футболе женщины могут быть успешны даже в мужской команде, теоретически. Женщина может даже где-то выигрывать на фоне некоторых мужчин за счёт иного мировоззрения. Но в целом — это против природы.

— То есть сами бы вы на бой с мужчиной не вышли никогда?

— Я просто не вижу в этом смысла, если это делается для чей-то чужой игры, в целях заработать на этом цирке. Но если я найду в этом для себя какую-то выгоду, или у меня будет дикое желание втащить определённому мужчине, то почему нет!

— Вы говорили, что в директ вам пишут четыре категории людей: кого-то химия интересует (допинг), кого-то вопросы, зачем вообще вам, девушке, нужны бои, кто-то критикует ваши выступления. А кто-то зовёт в кино или на свидания. У тех, кто зовёт в кино, есть хоть один шанс? На миллион.

— Шанс есть всегда у всех! Всё лучшее происходит, когда не ждёшь. Надо меня заинтересовать, книжку может какую-то скинуть или мысль умную. Всё реально. Я знаю людей, которые женились и создали счастливую семью, познакомившись за игрой в Counter-Strike. Другое дело, что именно сейчас мне это не очень интересно, у меня чуть-чуть другие приоритеты. Не то, чтобы я слишком занята и не могу никуда сходить, просто сконцентрирована на другом.

— Вы — фанатка «Спартака». Во-первых, как вам этот сезон и работа Тедеско в целом?

— Да я даже не интересуюсь уже так внимательно, как раньше, если честно! Это давно отошло на второй план. Футбол и околофутбол — часть меня, но они отходят в прошлое. Меня могут назвать позёром, дескать, всё было несерьёзно, но пусть никто не обижается.

— Вы работали в полиции, так? Видел ваши фотографии в форме. Расскажите о том времени. Чем вы там занимались?

— Я училась в колледже милиции. Поступила туда по приколу. Я и сейчас-то ничего не знаю в этой жизни, а тогда — тем более. Просто легкомысленно поступила, а потом так же отучилась на красный диплом. А работать меня не взяли по здоровью, что-то они нашли. Я особо не расстроилась, начала искать себя на гражданке, и вот нашла. Потом они мне, спустя какое-то время, предложили работать в этой сфере, но я уже была одной ногой в спорте, и график 5/2 мне никак не подходил. Так что в полиции я так и не поработала, но знакомые есть, понимаю, что это такое.

— Можно ли работать в полиции и быть в целом либеральных политических взглядов, можно ли там не поддерживать власть? Или это жёстко пресекается? Читал, что вам во времена учёбы запрещали ходить на митинги и даже на футбол.

— Да, это государственная система, этим всё сказано. Но я встречала разных людей. Не совсем правильно судить о человеке только по профессии. На 10 человек с одними взглядами всегда будет кто-то с другими, кто-то, кто смотрит на мир иначе.

— Мы все видели жесть и кошмар, который творили сотрудники органов в Минске и других городах Белоруссии. Что вы думали, когда смотрели на это?

— Я стараюсь не смотреть такие видео. Жёстко, да. Было жёстко. У каждая своя правда, каждый действует из личных побуждений. Есть мрази. Но я знаю, что из белорусских органов многие уходили как раз тогда, потому что не хотели бить людей по беспределу.

— Год без возможности бить даже по груше или год без секса?

— Год без секса! Да хоть два года, это не самое страшное в жизни!