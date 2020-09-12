Уотерсон победила Хилл раздельным решением судей на UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/12ce0cde-f575-11ea-81df-fa163e074e61_660.jpg Мишель Уотерсон Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американка Мишель Уотерсон (18-8) победила раздельным решением судей соотечественницу Анджелу Хилл (12-9) на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Первые два раунда прошли в стойке с небольшим преимуществом Хилл, которая действовала активнее, мощнее смотрелась в клинче и оставила гематомы на лице соперницы, а в третьем раунде и разбила нос. Только после этого Уотерсон сумела изменить ход боя за счёт перевода в партер, но не смогла извлечь из этого серьёзных дивидендов, но сохранила шансы на победу.

В чемпионских раундах Хилл стала действовать осторожнее, опасаясь тейкдаунов со стороны Уотерсон, из-за чего бой выровнялся. Уотерсон стала сдерживать соперницу на дистанции за счёт ударов ногами. Заключительный раунд получился абсолютно равным, как и бой в целом. Двое судей отдали победу Уотерсон со счётом 49:46 и 48:47, а третий поставил счёт 48:47 в пользу Хилл.

В соглавном поединке вечера в лёгком весе марокканец Оттман Азайтар победил техническим нокаутом в первом раунде американца Хаму Уорти.

Как сообщал NEWS.ru, бывший соперник Сергея Ковалёва британец Энтони Ярд одержал вторую подряд победу после поражения в титульном бою от россиянина на турнире в Лондоне.