Танец дедушек: олимпийский чемпион раскритиковал поединок Тайсона и Джонса

https://static.news.ru/photo/d486b0be-3252-11eb-a541-fa163e074e61_660.jpg Майк Тайсон Фото: miketyson/instagram.com

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко прокомментировал бой между тяжеловесами Роем Джонсом — младшим и Майком Тайсоном, состоявшийся 29 ноября.

По мнению спортсмена, поединок больше напоминал танец двух дедушек, поэтому ему бой, закончившийся ничьей, не понравился. Олимпийский чемпион отметил, что единственной целью мероприятия стало зарабатывание денег при полном отсутствии спортивной составляющей, передаёт «Чемпионат.com».

Единственное, интересно было посмотреть на физическую форму. Удивило, что Тайсон провёл все раунды. Молодец. Джонс разочаровал, — поделился Тищенко.

Выставочный бой между Тайсоном и Джонсом прошёл 29 ноября на арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе. Джонс после боя заявил, что ничейный исход поединка с Майком Тайсоном не удовлетворил его. По его словам, он никогда не бывает доволен подобным результатом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший мировой чемпион-тяжеловес Майк Тайсон после поединка против Роя Джонса — младшего заявил, что спортсмены должны повторить схватку.