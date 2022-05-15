Стало известно, сколько заработали Ковалёв и Пулев за бой Россиский боксёр Ковалёв заработал за бой с Пулевым $500 тысяч

Сергей Ковалёв / Фото vk.com/kovalboxer

Журналист Манук Окопян в своих социальных сетях объявил гонорары россиянина Сергея Ковалёва и болгарина Тервела Пулева за проведённый боксёрский поединок. За победу российский спортсмен получит $500 тыс. Гонорар Пулева составит $195 тыс.

В ночь на 15 мая в Лос-Анджелесе Ковалёв одолел Пулева единогласным решением судей.

Теперь в активе 39-летнего Ковалёва 35 побед, четыре поражения и одна ничья. Он не выходил на ринг с осени 2019 года, когда потерпел поражение от мексиканца Сауля Альвареса и потерял титул чемпиона мира по версии WBO. 39-летний Пулев потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 16 победах.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко подтвердил информацию о предстоящем поединке, который запланирован на 27 мая и должен состояться в Омске. Однако 37-летний боксёр уточнил, что бой будет считаться выставочным, поэтому его нельзя назвать дебютом в профессиональном боксе.