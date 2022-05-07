Стала известна дата боя Сироткина и Байсангурова Боксёры среднего веса Андрей Сироткин и Хасан Байсангуров проведут бой 3 марта в Москве

Андрей Сироткин / Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Российские боксёры среднего веса Хасан Байсангуров и Андрей Сироткин проведут бой в Москве 3 июля, сообщил корреспонденту NEWS.ru промоутер Зяки Юнисов. Функционер планирует организовать поединок в концертном зале «Мир», в котором свой бой двумя неделями ранее должен провести брат Хасана — Хусейн Байсангуров.

Информацию о поединке с Хасаном Байсангуровым подтвердил сам Сироткин.

Да, практически без отдыха после последнего поединка я вернулся в зал и готовлюсь к бою с Хасаном, — сказал он NEWS.ru.

24-летний Байсангуров одержал 21 победу и потерпел два поражения на профессиональном ринге. В последнем поединке он спорным решением судей проиграл американцу Кристоферу Усли.

На счету 37-летнего Сироткина 19 побед, два поражения и одна ничья. В апреле этого года он победил белоруса Виктора Мурашкина.