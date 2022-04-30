Чудинов проиграл узбеку, Сироткин с трудом побил белоруса В Москве состоялись два вечера бокса

Азизбек Абдугофуров против Фёдора Чудинова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Фёдор Чудинов потерпел поражение от узбека Азизбека Абдугофурова, а боксёр средней весовой категории Андрей Сироткин с трудом победил Виктора Мурашкина из Белоруссии. NEWS.ru рассказывает о двух вечерах бокса, прошедших в Москве.

Сироткин потрепал нервы...

Лучший российский средневес по версии авторитетного портала Boxrec Андрей Сироткин в концертном зале «Мир» одержал победу над белорусом Виктором Мурашкиным. Изначально встреча рассматривалась как проходной бой для россиянина, но белорус навязал ожесточённую конкуренцию и был близок к ничейному результату.

Стоит отметить, что вечер «Короли нокаутов» завершился без нокаутов вовсе, но при этом оказался необычно конкурентным в каждом из боёв. Учитывая невероятный опыт Сироткина, именно в его поединке ожидался нокдаун, поскольку его оппонент проводил только седьмой бой в карьере. Притом, что две встречи Мурашкин проиграл куда менее авторитетным соперникам..

Но уже стартовые раунды показали, что лёгкой прогулки для нижегородца не получится. Белорус взвинтил скорость и перебивал более опытного россиянина. Казалось, что Андрей просто не готов к такому темпу, но 37-летний Сироткин приспособился к сопернику и забрал середину.

Концовка получилась крайне нервной, поэтому инициатива переходила из одних перчаток в другие. Вряд ли бы кого-то удивил и ничейный результат, но Сироткину хорошо могла публика, которая реагировала на каждое попадание нижегородца.

В итоге судьи посчитали, что именно российский боец был немного лучше, а теперь ему предстоит поединок против соотечественника Хасана Байсангурова, а это уже более статусный бой.

...а Чудинов вовсе проиграл

В другой части Москвы — в зале «Вегас Сити Холл» Фёдор Чудинов защищал промежуточный титул WBA Gold от посягательств боксёра из Узбекистана Азизбека Абдугофурова. Последний уже приезжал в Москву в прошлом году, когда уступил Павлу Силягину.

Несмотря на то что в рейтингах Чудинов котируется выше своего земляка, лёгкой победы Фёдора точно никто ждал. Учитывая, насколько по-разному для Чудинова и Силягина сложились поединки с Айзеком Чилембой. Фёдор с трудом завершил встречу вничью, а Павел даже не заметил сопротивления малавийца.

Абдугофуров победил Чудинова на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ Сергей Булкин/NEWS.ru

При всех ожиданиях конкурентной схватки Чудинов удивил с негативной стороны. Бой получился плотным и насыщенным, Чудинов постоянно шёл вперёд и искал возможности для силовых ударов, но Абдугофуров был более точен и успешно контролировал дистанцию, взрываясь сериями, после чего умело клинчуя.

Обилие клинчей в итоге обернулось для узбекского боксёра снятым баллом. Ближе к заключительным раундам россиянин стал выглядеть лучше. Кульминацией поединка стали ударные комбинации со стороны Чудинова. Абдугофуров заканчивал бой, проводя контратаки из последних сил.

Но в его победе всё равно не приходилось сомневаться, и даже если бы встреча продлилась 12 раундов, судейским решением Фёдор выиграть всё равно бы не смог. Счёт записок красноречив: 98-91, 97-93, 97-92. Судьи отдали россиянину только два раунда из десяти.

Поражение значительно осложняет карьерные амбиции Чудинова. 34-летний боксёр и так вряд ли бы претендовал на титулы в ближайшие годы, а теперь ему будет очень тяжело конкурировать даже в России, потому что помимо Силягина в этом дивизионе раскрылись также Евгений Шведенко и Владимир Шишкин. Им и предстоит выйти на первый план.