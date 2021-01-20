Шлеменко рассказал о переговорах с UFC и Магомедом Исмаиловым

https://static.news.ru/photo/cce5805c-5b46-11eb-9f19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Шлеменко/vk.com

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал о переговорах с UFC, а также о возможном бое с Магомедом Исмаиловым.

Бой с Магой? Мы только с журналистами это обсуждаем. Вариант очень интересный в случае, если нет других. У меня не та ситуация, что я все силы готов бросить на бой с Магой. Состоится бой — супер, нет — ничего страшного. Но если он и состоится, то не раньше августа. Я готов выйти на замену в UFC, на «Бойцовском острове». Сейчас я не там, поэтому на ближайших турнирах этого не случится, но мы такой вариант рассматриваем, общались с матчмейкерами UFC, они держат вариант со мной на карандаше, — сказал Шлеменко корреспонденту NEWS.ru.

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13 декабря Магомед Исмаилов одержал победу единогласным решением судей над Иваном Штырковым в Москве на турнире АСА 115. В его активе 18 побед, два поражения и одна ничья. Шлеменко победил 59 раз, 13 проиграл, и один бой был признан несостоявшимся.

13 января NEWS.ru писал, что экс-чемпион Absolute Championship Akhmat в полусреднем весе и ветеран UFC Альберт Туменов вызвал Александра Шлеменко на бой.