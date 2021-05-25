Российский боец UFC рассказал о геях в смешанных единоборствах

Российский боец смешанного стиля Александр Волков, выступающий в UFC, высказался на тему гомосексуалистов в его виде спорта. Слова тяжеловеса приводит Premier.one.
В моём понимании, здорового мужчину к этому не должно тянуть. Меня и, надеюсь, моих друзей — не тянет. Если я узнаю, что мой следующий соперник гей... Буду ли я его сильнее бить? Не знаю. Наверное, я сначала удивлюсь. Я ему буду говорить, чтобы он во время боя меня не трогал, — сказал Волков.
Он добавил, что постарался бы не бороться с геем, а драться в стойке.
7 февраля Волков (33-8) нокаутировал во втором раунде голландца Алистара Оверима (47-19) на турнире UFC в Лас-Вегасе.
6 мая депутат Госдумы Виталий Милонов назвал гей-баней появление трансгендера на Олимпиаде.