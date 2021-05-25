Российский боец UFC рассказал о геях в смешанных единоборствах

https://static.news.ru/photo/87624fca-bd74-11eb-897c-96000091f725_660.jpg Александр Волков Фото: volkov_alex/instagram.com

Российский боец смешанного стиля Александр Волков, выступающий в UFC, высказался на тему гомосексуалистов в его виде спорта. Слова тяжеловеса приводит Premier.one.

В моём понимании, здорового мужчину к этому не должно тянуть. Меня и, надеюсь, моих друзей — не тянет. Если я узнаю, что мой следующий соперник гей... Буду ли я его сильнее бить? Не знаю. Наверное, я сначала удивлюсь. Я ему буду говорить, чтобы он во время боя меня не трогал, — сказал Волков.

Он добавил, что постарался бы не бороться с геем, а драться в стойке.

7 февраля Волков (33-8) нокаутировал во втором раунде голландца Алистара Оверима (47-19) на турнире UFC в Лас-Вегасе.

6 мая депутат Госдумы Виталий Милонов назвал гей-баней появление трансгендера на Олимпиаде.