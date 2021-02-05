Волков нокаутировал Оверима на UFC в Лас-Вегасе

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Российский тяжеловес Александр Волков (33-8) в главном бою очередного турнира UFC в Лас-Вегасе нокаутировал во втором раунде голландца Алистара Оверима (47-19).

Волков сразу захватил инициативу в поединке, в то время как его визави плотно закрывался от всех атак и принимал удары на себя. Постепенно голландец пытался сближаться и доставать Александра апперкотами и боковыми на скачке. В одной из атак россиянин его провалил, сбил с ног и разрядился мощной серией в голову, но без особого успеха. Проигрывая в чистую все размены ударами, Оверим попытался навязать борьбу во втором раунде. Волков защитился от тейкдаунов, разбил ему лицо в ответных атаках и несколько раз хорошенько болтанул, а затем контрольной двойкой в голову отправил в нокаут.

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном бое вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе американский боец легчайшего веса Кори Сэндхаген на первой минуте боя наглухо нокаутировал легенду октагона Фрэнки Эдгара ударом коленом в прыжке.