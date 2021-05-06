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«Гей-баня»: Милонов отреагировал на появление трансгендера на Олимпиаде

17:27, 06 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал новость о том, что на Олимпийские игры впервые пробилась женщина-трансгендер. Ею стала тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард. Слова Милонова приводит Sport24.

Просто сумасшествие и безумие. В женскую раздевалку пустят переодетого мужчину, бред же. Это ещё раз показывает, что всё олимпийское движение скоро сдохнет. В него попал вирус гомосятины. Нам там скоро будет нечего делать, потому что это напоминает парад уродов. МОК превращается в порно-гей-баню сказал Милонов.

Он добавил, что с такими тенденциями России надо выходить из состава МОК, «пошли они к чертям собачьим».

О том, что Лорел Хаббард попала на Игры-2020 в Токио, стало известно в четверг, 6 мая. Спортсменка сменила пол в 35 лет, до этого она была мужчиной и соревновалась под именем Гэвин Хаббард.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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