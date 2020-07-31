Пётр Ян согласился на реванш с Жозе Алду

https://static.news.ru/photo/f4954864-d313-11ea-99c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) в легчайшем весе Пётр Ян назвал условие для реванша с бразильцем Жозе Алду. По словам представителя РФ, он готов дать поверженному оппоненту второй шанс.

Ну, всё дело за руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Если будет такое предложение, менеджеры так решат, то нам придётся подраться, — цитирует спортсмена Lenta.ru.

По словам Яна, Алду обладает хорошими нокаутирующими способностями, «сильно бьёт», поэтому россиянин старается проводить спарринги с бойцами тяжелее и больше себя. В минувшем поединке Пётр был готов «ко всему».

В ночь с 11 на 12 июля 2020 года Пётр Ян победил легендарного бразильского бойца Жозе Алду техническим нокутом в пятом раунде и стал чемпионом UFC.

Позже Ян вернулся на родину с поясом чемпиона. В аэропорту Екатеринбурга его встретили свыше 150 болельщиков. Новоиспечённый чемпион сказал, что соперники выстроились в ряд — и он будет смотреть, кто как себя вёл. Также он добавил, что эмоции от победы ушли, он чувствует опустошение и хочет отдохнуть.

Как писал NEWS.ru, американский боец Алджамейн Стерлинг назвал россиянина Петра Яна, ставшего обладателем пояса UFC в легчайшей весовой категории, бумажным чемпионом.