Эпопея с многострадальным турниром UFC 249, который должен пройти 18 апреля, выходит на финишную прямую. Чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил, что не сможет принять участие в турнире, а его соперник Тони Фергюсон сразится за временный титул с Джастином Гейтжи. Победитель боя осенью сможет провести объединительный поединок с российским чемпионом.

«Но не летят туда сегодня самолёты, и не едут даже поезда»

В конце марта чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов покинул охваченную коронавирусом Америку и попытался отправиться в Объединённые Арабские Эмираты, где по его информации, на 99% должен был пройти его поединок с Тони Фергюсоном. Однако ближневосточная страна уже закрыла въезд для иностранных граждан, после чего Хабиб отправился в родной Дагестан, где продолжил тренировки. В тот момент боец и его команда считали, что в Америке не разрешат проведение турнира. Однако руководство UFC во главе с Дэной Уайтом, похоже, сумело договориться о проведении турнира во Флориде.

По словам комментатора организации Джо Рогана, это возможно в одном из павильонов Тампы, предназначенных для съёмки фильмов и сериалов. Более того, губернатор Штата разрешил проведение турнира при двух условиях: если в зале будут находиться не более ста человек и все сдадут тесты на коронавирус. Однако Нурмагомедов объявил, что вылететь в Америку не сможет, так как в России введён карантин и запрет на все международные рейсы. Журналисты вскоре выяснили, что росавиация не закрыла возможность вылететь в США на частном самолёте и некоторых рейсах аэрофлота, что позволило обвинить российского чемпиона в попытке избежать поединка.

Сам Нурмагомедов позже объяснил своё решение, разгорающейся пандемией. Кто-то увидел в этом попытку использовать любую возможность, чтобы в пятый раз сорвать бой, кто-то посчитал, что бойца просто ввели в заблуждение, а возвращаться в Америку и заново проходить акклиматизацию и все трудности со сгонкой веса в преддверии встречи с опасным противником, было бы неоправданным риском. Так или иначе, а Нурмагомедов сам отказался от участия в турнире. При этом многие бойцы выразили желание заменить его и сразиться с Фергюсоном за вакантный титул.

Соломоново решение Уайта

Несмотря на отказ чемпиона, президент организации решил во что бы то ни стало провести турнир, после того, как ему пришлось отменить два мероприятия, запланированных на конец марта и начала апреля. Место проведения турнира официально до сих пор не названо, хотя свои услуги UFC предложили даже представители Беларуси, где до сих пор не приняты жёсткие карантинные ограничения. 6 апреля Уайт обещал назвать полный кард предстоящего турнира, но на момент выхода этого материала ограничился лишь главным боем, в котором Фергюсон сразится за титул временного чемпиона с Джастином Гейтжи, вторым номером рейтинга легковесов UFC. Таким образом, президент принял соломоново решение и не поддался на уговоры горячих голов лишить Нурмагомедова титула, но при этом сохранил официальный титульный статус боя.

Контракты на бой подписаны, и он на сто процентов пройдёт где-то на земле и будет показан на телеканале ESPN, — заявил Уайт.

Статус временного чемпиона позволит победителю поединка гарантированно стать следующим соперником Нурмагомедова, который уже выразил готовность провести защиту пояса в августе-сентябре, когда ситуация с эпидемией, по многим прогнозам, должна разрешиться, а он сам успеет набрать форму после священного для мусульман месяца Рамадан.

Имидж ничто, пояс всё?

Несмотря на то что официально чемпионом UFC в лёгком весе останется Нурмагомедов, его статус как одного из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории может быть подвергнут сомнению. Во-первых, он наверняка будет подвергнут обструкции своим главным визави Конором Макгрегором, который уже обвинил россиянина в трусости. Во-вторых, в отсутствие других масштабных спортивных событий всё внимание общественности будет приковано к схватке Фергюсона и Гейтжи. У Эль Кукуя в этом бою есть все шансы на победу, так как он готовился к нему гораздо раньше оппонента и является более разносторонним бойцом, чем Джастин.

Подняв 18 апреля пусть и временный, но вполне себе красивый пояс над головой, он автоматически станет героем в глазах фанатов и бойцовской общественности и будет иметь моральное преимущество перед встречей с Хабибом. В шестой раз сорвать бой по какой-либо, даже уважительной причине, у Нурмагомедова не будет никакого морального права. В ином случае, он будет просто лишён пояса организации, а Фергюсон с серией из 13 побед кряду станет настоящим королём лёгкого веса и при подготовке к бою сможет вести диалог с позиции силы. Оправдаться у Хабиба будет только один шанс — победить Фергюсона в бою, который фанаты ждут уже пятый год. Но готов ли он к этому морально и физически после вынужденного шага назад?