Поединок российского бойца UFC Олейника проигнорировали на Украине

https://static.news.ru/photo/42a9f7c0-9291-11ea-94c5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Олейник Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поединок российского бойца смешанного стиля Алексея Олейника против бразильца Фабрисио Вердумом на турнире UFC 249 проигнорировали на Украине.

Поединок россиянина украинского происхождения не показали на украинском телевидении, вместо этого телеканал Setanta Sports показал архивный поединок Конора Макгрегора против Дэнниса Сивера, сообщает Sport24. В пресс-службе телеканала заявили, что бой не могут показать из-за ограничений на трансляцию.

Это уже не первый раз, когда Setanta Sports отказывается показывает поединки с участием Олейника. В прошлый раз такое произошло в январе 20220 года, когда на Украине проигнорировали бой россиянина против американца Мориса Грина.

Олейник родился в Харькове, а российский паспорт получил в 2014 году. Ему запрещён въезд на территорию Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Олейник (59-13-1)победил раздельным решением судей бразильца Фабрисиу Вердума (23-9-1) на турнире UFC 249 в Джексонвилле. Исход боя зависел от оценок судьями второго раунда. В итоге двое из трёх судей отдали победу россиянину.