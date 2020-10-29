Почему провалились продажи боя Хабиб — Гейтжи

Перед началом турнира UFC 254, прошедшего в Абу-Даби, главным событием которого стал последний бой Хабиба Нурмагомедова в ММА с Джастином Гейтжи, президент лиги Дэйна Уайт предсказывал рекордные цифры просмотров. Однако на деле трансляции турнира покупали весьма скромно и он не вошёл в число лучших не то что в истории, но и в 2020 году. NEWS.ru разбирается в причинах провала и отмечает, что от этого шоу было наивно ожидать больших цифр.

Не дотянули даже до миллиона

Основной доход UFC — это продажа трансляций по системе pay-per-view (плати за просмотр), по которой показывают все номерные турниры. Большинство продаж приходится на Америку, а потому время проведения шоу обычно подстроено под американского зрителя. Гроссмейстерской отметкой считается миллион продаж, а абсолютный рекорд принадлежит эпическому противостоянию Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора — этот бой купили 2,4 млн человек, что в полтора раза больше ближайшего преследования — реванша между Конором и Нейтом Диасом. Примечательно, что вся четвёрка лидеров проводилась в американской столице индустрии развлечений Лас-Вегасе, а Макгрегор оккупировал все места в первой тройке.

Почётное пятое место в этом списке занимает шоу UFC 251, которое в этом году открыло серию турниров на «Бойцовском острове», а главным его событием стал поединок за титул в полусреднем весе между Камару Усманом и Хорхе Масвидалем. Его купили 1,3 млн зрителей, и это лучший результат в 2020 году. Также миллионный барьер в этом году преодолел UFC 246, где Конор Макгрегор предсказуемо разгромил Ковбоя Дональда Серроне. Третье место разделили шоу UFC 253, где дрались непобеждённые средневесы Исраэль Адесанья и Пауло Коста, и первый турнир после начала пандемии UFC 249, на котором Джастин Гейтжи сенсационно победил Тони Фергюсона и завоевал временный титул.

А что же Хабиб? По сообщению Sports Business Journal, его поединок с Гейтжи купили всего полмиллиона в США и 175 тысяч в других странах. Это лишь пятое место из девяти номерных турниров этого года и явно ниже ожидаемых цифр. Даже понимая, что главная заслуга в рекордных продажах легендарного противостояния принадлежит Макгрегору, Хабиб с его статусом и окладом $3 млн за бой (не считая процента от продаж, бонусов и спонсорских отчислений) должен был хотя бы приблизиться к миллиону. Официальные цифры его предыдущего поединка с Джастином Порье пока нигде не опубликованы, но по оценкам экспертов и менеджера Нурмагомедова Ризвана Магомедова, они как раз близки к этому знаковому рубежу. Так почему же в этот раз случился провал?

Getty Images/UFC/РИА Новости

Скучнейшая раскрутка и отсутствие интриги

Поединок бойцов одной «конюшни» (дела соперников ведёт египтянин Али Абдель-Азиз) в принципе не лучшая затея. Даже сам бой временами напоминал дружеский спарринг, а уж если говорить о поведении бойцов перед началом шоу, то они не сделали ничего, чтобы хорошо продать своё противостояние. Хабиб, если речь идёт не о вечно провоцирующем всех и вся Коноре, всегда подчёркнуто уважительно относится к любому сопернику, а Гейтжи насколько хорош и ярок в клетке, настолько же уныл за её пределами. Пандемия также повлияла на раскрутку, так как невозможно было провести, как перед другими боями, мировой тур в крупнейших городах, а все конференции проходили в онлайн-формате со всеми неизбежными минусами.

Главным достоинством прошедшей уже в Абу-Даби на солнечном пляже Персидского залива пресс-конференции была её продолжительность. Однообразные вопросы и скучнейшие ответы завершились уже через 15 минут после её начала, после чего фанаты вздохнули с облегчением. Никто не оскорблял родственников друг друга, не бросался тележками, не сталкивался стенка на стенку. Да и в самом бою шансы Гейтжи были, откровенно говоря, призрачными, а потому нам удивительно было читать высказывания бойцов о том, что американский экс-борец несёт для Хабиба какую-то значимую угрозу.

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейтжи aliabdelaziz000/instagram.com

Жертва в угоду глобализации

Другим немаловажным фактором стал выбор времени показа турнира. Все остальные события и во время летнего, и во время осеннего заходов на «Бойцовский остров» проходили вечером по американскому времени и ночью по местному, в том числе и успешное шоу «Усман против Масвидаля». В этот раз было сделано исключение в угоду арабским шейхам (ставшими активными партнёрами UFC) и фанатам Хабиба в России и на Ближнем Востоке. Однако во многих странах Евразии турниры UFC показывают не в формате pay-per-view, а на доступных по общей подписке телеканалах. К примеру, в России его транслировали РЕН ТВ и специализированный канал UFC ТВ, которые показали весьма приличные цифры, но они не вошли в официальную статистику продаж.

Умышленно идя на показ шоу в субботу днём для американского зрителя, который имеет в это время массу альтернативных вариантов для развлечений (а карантинные меры в большинстве штатов гораздо мягче, чем сейчас в Европе), UFC понизила свои шансы на хороший результат по продажам. С другой стороны, шоу было ярко презентовано в Старом Свете, в том числе на постсоветском пространстве, что принесёт компании хорошие дивиденды в будущем в плане узнаваемости, мерчандайзинга и выхода на новые рынки по окончании пандемии. Теперь же лига вернётся в родную гавань в Лас-Вегасе, где будет проводить все шоу до конца этого года, но наиболее перспективным должен стать именно январский турнир, если на нём пройдёт бой Макгрегора и Порье. Вот он может замахнуться если не на рекордные цифры, то на топ-3 в истории.