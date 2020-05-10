Пётр Ян заявил, что готов побороться за титул UFC в любой точке мира

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян заявил, что он готов провести поединок за титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе с любым соперником, где угодно.
Мне не важно, с кем драться, мне не важно, кто будет претендентом, мне важна сама цель, сам пояс, я готов драться. Ждём информацию от UFC, мы готовы лететь в любую точку мира, — цитирует спортсмена ТАСС.
Как сообщал NEWS.ru, американский боец Генри Сехудо нокаутировал соотечественника Доминика Круса, отстоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе и объявил о завершении карьеры.
Джастин Гейтжи (22-2) победил техническим нокаутом в пятом раунде соотечественника Тони Фергюсона (25-4) и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе и претендентом на принадлежащий россиянину Хабибу Нурмагомедову полноценный титул.