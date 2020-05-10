Пётр Ян заявил, что готов побороться за титул UFC в любой точке мира

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Действующий чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу американца Джастина Гейтжи над своим соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.

В этом спорте, и особенно в этом весе, всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышать в спину, если ты расслабишься, то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут...