Оренбург подал заявку на проведение чемпионата России по боксу

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Оренбург стал одним из семи городов, претендующих на проведение чемпионата России по боксу среди мужчин в этом году.

Город, где состоится чемпионат, будет определен на следующей неделе, место проведения турнира объявит тендерная комиссия Федерации бокса России, отмечается в пресс-релизе федерации.

О заявке Оренбурга на проведение турнира стало известно по итогам встречи главы Федерации бокса России Умара Кремлёва с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, в ходе которого также обсуждались перспективы развития бокса в регионе.

Чемпионат России по боксу пройдёт с 27 ноября по 6 декабря 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что британский боксёр Диллиан Уайт ждёт реванша с россиянином Александром Поветкиным после поражения нокаутом 22 августа.