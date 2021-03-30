Обидчик Поветкина пригрозил сломать ногу чемпиону WBC

https://static.news.ru/photo/3ec23d1e-9148-11eb-843c-96000091f725_660.jpg Фото: dillianwhyte/instagram.com

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт поделился своими планами провести поединки против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

Я сломаю Джошуа ногу, чтобы они не смогли сразиться, а потом сам подерусь с Фьюри, — приводит слова боксёра Talk Sport.

27 марта Уайт вернул себе титул временного чемпиона мира по версии WBC, победив техническим нокаутом в четвёртом раунде матча-реванша россиянина Александра Поветкина. Однако пока у него нет возможности сразиться за полноценный титул, так как Фьюри и Джошуа подписали контракт на объединительный бой с обязательным реваншем.

Как писал NEWS.ru, экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе и один из лучших бойцов ММА в истории Джон Джонс не смог договориться с руководством UFC по размеру гонорара за титульный бой в тяжёлом весе с Франсисом Нганну и попросил руководство организации уволить его.