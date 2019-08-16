https://static.news.ru/photo/0900bf5c-c0ed-11e9-a679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вошёл в список бойцов ММА, которых чаще других проверяют на допинг. Об этом рассказал его менеджер Ризван Магомедов.

У него никогда не было проблем, иначе мы бы об этом знали. Все пробы — чистые, — приводит его слова ТАСС .

На днях спортсмен сдал 37-ю пробу. Возглавляет рейтинг самых тестируемых бойцов Конор Макгрегор. Он сдавал пробы на допинг 49 раз. На втором месте — Даниэль Кормье (45 проб). Замыкает тройку бразилец Рафаэль Дос Аньос с 41 пробой.

Ранее News.ru писал, что Хабиб Нурмагомедов вошёл в тройку самых влиятельных мусульман России. Боец занимает третье место, уступая лишь председателю президиума духовного управления мусульман и главе Совета муфтиев Равилю Гайнутдину и экс-президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву.