https://static.news.ru/photo/0900bf5c-c0ed-11e9-a679-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вошёл в список бойцов ММА, которых чаще других проверяют на допинг. Об этом рассказал его менеджер Ризван Магомедов.
У него никогда не было проблем, иначе мы бы об этом знали. Все пробы — чистые, — приводит его слова ТАСС.
На днях спортсмен сдал 37-ю пробу. Возглавляет рейтинг самых тестируемых бойцов Конор Макгрегор. Он сдавал пробы на допинг 49 раз. На втором месте — Даниэль Кормье (45 проб). Замыкает тройку бразилец Рафаэль Дос Аньос с 41 пробой.
Ранее News.ru писал, что Хабиб Нурмагомедов вошёл в тройку самых влиятельных мусульман России. Боец занимает третье место, уступая лишь председателю президиума духовного управления мусульман и главе Совета муфтиев Равилю Гайнутдину и экс-президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву.