Нурмагомедов сообщил, когда и где готов подраться с Фергюсоном

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил время и место, когда готов провести бой с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.

Ранее российский боец заявил, что не готов рисковать здоровьем и нарушать карантин, введённый из-за коронавируса, ради боя. Однако после критики боец сделал объявление в прямом эфире социальной сети Instagram.

UFC планирует турниры в августе в Сан-Франциско и в сентябре в Абу-Даби. Я мог бы подраться там. Если это всё закончится, — заявил Хабиб Нурмагомедов.

Поединок между бойцами должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Но Хабиб Нурмагомедов сообщил, что бой отменяется. Чемпион UFC в лёгком весе подчеркнул, что расстроен отменой поединка. В ответ американский боец Тони Фергюсон заявил, что российский боец должен быть лишён своего титула, так как не хочет драться. В свою очередь ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что находится в форме и готов выйти на замену Хабибу Нурмагомедову, писал NEWS.ru ранее.