Нурмагомедов рассказал о завершении карьеры и тренировках без отца

https://static.news.ru/photo/03f0d592-de06-11ea-973a-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах по завершению карьеры. На данный момент все мысли спортсмена посвящены предстоящему поединку против Джастина Гейтжи.

Долгосрочные планы по своей карьере не строю. В сентябре мне будет 32, я уже не начинающий боец, провёл много времени в этом виде спорта. 12 лет выступаю на профессиональном уровне и больше 8 лет в UFC. Если бы я и завершил карьеру, то у меня за плечами достаточно достижений. У меня достаточно мотивации сейчас, хочу вернуться, подраться и быть занятым. Тренировочный режим помогает мне отвлечься. До конца года буду точно в этом режиме, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

По его словам, если бы сейчас с ним находился отец Абдулманап Нурмагомедов, он попросил бы его не отвлекаться, а готовиться к бою, раз решил продолжать карьеру.

К случившемуся с отцом отношусь с пониманием, но это тяжёлая утрата. У меня с отцом были близкие отношения не просто как с отцом, а как с тренером и другом. Конечно, я переживал, и эта потеря мешает мне постоянно. Может, это испытание выведет меня на новый уровень и сделает ещё сильнее. У отца всегда были короткие и строгие советы. Сейчас он попросил бы меня не отвлекаться, а готовиться, раз решил продолжать, — добавил он.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы.

Абдулманап Нурмагомедов был похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. Траурную церемонию посетил глава Чечни Рамзан Кадыров, который выразил соболезнования семье Нурмагомедовых.

Бой за объединение титулов между Нурмагомедовым и Гейтжи пройдёт 24 октября на турнире UFC 254, который состоится в Абу-Даби. Джастин Гейтжи завоевал титул временного чемпиона, победив в мае Тони Фергюсона, и стал обязательным соперником для Хабиба, писал NEWS.ru.