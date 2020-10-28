Нурмагомедов признан лучшим бойцом мира по версии ESPN

https://static.news.ru/photo/9a15e018-1942-11eb-9f60-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Хабиб Нурмагомедов признан лучшим бойцом смешанных единоборств (ММА) планеты по версии телеканала ESPN. При этом российский боец оказался в рейтинге выше таких конкурентов как Джон Джонс и Стипе Миочич.

Кроме Нурмагомедова в топ-10 по версии американского издания никто из россиян не попал . Бойца Петра Яна в этом рейтинге обошёл камерунец Фрэнсис Нганну, выступающей в тяжёлой весовой категории.

24 октября Нурмагомедов в третий раз защитил чемпионский титул UFC. Бой против американца Джастина Гейтжи закончился во втором раунде, когда россиянин применил удушающий приём. После боя Нурмагомедов заявил о завершении карьеры. Он попросил руководство UFC поставить его на первую строчку рейтинга.

Как писал ранее NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов впервые поднялся на первую строчку в рейтинге UFC после победы над американцем Джастином Гейтжи 24 октября. В этом списке он также обошёл Джона Джонса и Исраэля Адесанью.