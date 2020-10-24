«Лучше, чем Емельяненко и Джонс»: как Хабиб восхитил всю Россию

Если исход боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи получился достаточно предсказуемым, то последовавшая затем трогательная речь спортсмена и объявление о завершении карьеры сразили многих. Великолепный чемпион и, вероятно, величайший легковес в истории ММА уходит непобеждённым. NEWS.ru попросил прокомментировать это событие коллег Нурмагомедова, а также представителей смежных видов спорта.

Глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев не видит в случившемся трагедии и считает, что Хабиб останется в смешанных единоборствах в том или ином качестве.

Очень радостно. Хотелось, чтобы всё кончилось быстро, потому что волнение всё равно было, причём серьёзное. Хабиб сделал всё идеально. Он завершил карьеру, но это не так важно, он останется в ММА так или иначе. Он будет с нами в другом качестве, — сказал Гаджиев NEWS.ru.

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко не удержался от сравнения двух величайших российских бойцов смешанного стиля и отметил, что карьера Нурмагомедова получилась даже более крутой, чем у Фёдора Емельяненко.

Я в шоке. Как Хабиб подрался — это настоящий шок. Он всё сделал чётко, он в стойке работал на равных, даже лучше Гейтжи, не боялся, держал удар. А в борьбе всё сделал просто как чемпион. А насчёт решения завершить карьеру — я был к этому готов. Зачем ему драться без Абдулманапа, если они весь путь прошли вместе? Это — великая карьера, Хабиб достоин того, чтобы называться одним из величайших в истории, он сделал карьеру лучше, чем Джон Джонс, и лучше, чем Фёдор Емельяненко, — отметил Шлеменко в интервью NEWS.ru.

Многие специалисты считали, что Хабиб, как и в предыдущих боях, добьётся победы в заключительных раундах, а потому оставшийся теперь единственным российским чемпионом UFC представитель клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян был удивлён быстрым завершением боя.

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Я не думал, что бой закончится так быстро. Когда Хабиб стал прессинговать, Гейтжи начал уставать. Да, Хабиб пропускал некоторые удары, но ничего критичного там не было. Была задача давить и не давать продышаться, чтобы Гейтжи подсел функционально. Хабиб победил классом: работа в стойке, разнообразные атаки в партере — всё чётко, — объяснил Ян в интервью NEWS.ru.

Не остался в стороне от поединка и лучший биатлонист ХХ века Александр Тихонов, который много лет является поклонником и ценителем борьбы. Он восхитился не только решающим приёмом в исполнении Нурмагомедова, но и тем, как этот успех отпраздновали в его родной республике.

Я был уверен в том, что Хабиб выиграет. Глядя на то, как двигался американец, как он выглядел, было заметно, что Хабиб выше на голову в плане уверенности и в классе. Он применил настолько интересный удушающий приём, который редко увидишь в титульных боях, что понимаешь, что это мог сделать только Хабиб. Ещё мне понравилось, как весь Дагестан праздновал победу Хабиба с лезгинкой на улицах, с массовыми гуляньями и остановкой движения, — рассказал Тихонов NEWS.ru.

Подготовивший не один десяток чемпионов мира и Олимпийских игр по вольной борьбе легендарный наставник Дзамболат Тедеев признался, что победа Нурмагомедова не вызывала у него сомнений, потому что он был уверен в превосходстве российской школы борьбы над американской.

Не у всякого начала бывает хороший конец, но Хабиб уходит непобедимым, и это стоит дорогого. Не каждый спортсмен понимает, когда ему надо уходить, но Хабиб это хорошо прочувствовал. Видимо, после ухода отца он многое переосмыслил в своей жизни и решил больше времени уделять своей маме. Решение получилось неожиданным для всех, но мы должны уважать его выбор. Нам приятно, что в стране есть такие люди, как Хабиб, который провёл очень достойно и красиво свой последний бой, «задушил» сильного соперника. Было много мнений, что Гейтжи тоже хороший борец и может доставить проблемы Хабибу, но мы не сомневались, что он выиграет, потому что российская школа борьбы — самая сильная в мире, а Хабиб прошёл в Дагестане самую серьёзную школу борьбы, — рассказал Тедеев NEWS.ru.

Представители российского борцовского сообщества все как один смотрели поединок и желали успеха своему соотечественнику. Не стал исключением и чемпион мира по греко-римской борьбе Артём Сурков, который признался, что ему будет не хватать красивых боёв с участием Нурмагомедова.

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Очень рад, что Хабиб одержал такую победу. Я был в нём уверен, хотя все говорили, что Джастин Гейтжи сильный борец, который бьёт хорошо. Но Хабиб в борьбе всех на голову выше, и ему не составило труда в нужный момент перевести бой в партер. Завершение его карьеры стало неожиданностью. Грустно осознавать, что мы больше не увидим его красивых боёв, но я думаю, в России найдётся кому радовать нас своими выступлениями. Хабиба я считаю одним из величайших бойцов. Прожить такую жизнь в спорте, стать таким обсуждаемым и великим очень дорогого стоит, — поделился Сурков с NEWS.ru.

Свои первые большие успехи на мировой арене Хабиб делал в качестве представителя боевого самбо, а потому самбистская семья также вправе считать его своим чемпионом. Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков выразил осторожную надежду на то, что Нурмагомедов ещё может вернуться, подобно Фёдору Емельяненко.

Мы видели подобное на примере Емельяненко — он несколько раз уходил, затем возвращался, и непонятно, проведёт он сейчас последние поединки или продолжит карьеру. Так что это зависит от спортсмена, от его нацеленности на результат, целостности, физической формы в том числе. Хотелось бы, чтобы он, конечно, ещё выступал, — отметил Шестаков.

Но захотят ли такого возвращения фанаты Хабиба? Ведь в подавляющем большинстве случаев второй заход в ту же реку не завершался ничем хорошим для легендарных бойцов.