Нурмагомедов впервые в карьере поднялся на первое место в рейтинге UFC

https://static.news.ru/photo/e36bc156-1861-11eb-a9b1-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Пресс-служба главы Дагестана/ТАСС

32-летний обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов впервые за время своей карьеры занял первое место в рейтинге организации. Фото обновлённой версии рейтинга спортсмен выложил в Instagram.

Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху, и конечно же постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда, — написал Нурмагомедов.

Он подчеркнул, что ничего не далось ему просто так. Спортсмен назвал первое место в рейтинге работой всей своей жизни.

24 октября Нурмагомедов в третий раз защитил чемпионский титул UFC. Бой против американца Джастина Гейтжи закончился во втором раунде, когда россиянин применил удушающий приём. После боя Нурмагомедов заявил о завершении карьеры. Он попросил руководство UFC поставить его на первую строчку рейтинга.

Всего за свою карьеру спортсмен провёл 29 поединков, ни разу не проиграв. Бой против Гейтжи был первым за карьеру, который прошёл без Абдулманапа Нурмагомедова. Отец и тренер спортсмена скончался от коронавируса 3 июля 2020 года.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин пригласил спортсмена в Кремль.