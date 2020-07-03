Нурмагомедов отменил большую пресс-конференцию из-за кончины отца

Чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов отменил онлайн-пресс-конференцию, которая должны была пройти в РИА Новости 4 июля, из-за смерти своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Нурмагомедов-младший в рамках пресс-конференции пообещал ответить на все вопросы журналистов и болельщиков.
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей, заслуженный тренер России Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова, о смерти которого сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Ранее свои соболезнования выразили президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и российский боец Сергей Харитонов.
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