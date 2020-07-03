Нурмагомедов отменил большую пресс-конференцию из-за кончины отца

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Председатель комитета Госдумы по делам национальностей, заслуженный тренер России Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Вся спортивная общественность хочет выразить глубочайшие соболезнования в адрес человека, который воспитал чемпиона, и который принёс спортивную славу для страны, — сказал Газзаев в разговоре с NEWS.ru Глава Чеченской республики...