Боец Харитонов назвал смерть Нурмагомедова-старшего трагедией

https://static.news.ru/photo/0a2003da-bd21-11ea-88f6-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Сергей Харитонов назвал смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, трагедией.

Это большая утрата для российского и мирового ММА. Однозначно, Абдулманап был уважаемым человеком, мне посчастливилось пригласить его на турнир, который проходил в Дубае осенью. Он согласился, приехал. Мои самые искренние соболезнования. Он жил спортом, вырастил достойного сына, который стал чемпионом UFC, — сказал Харитонов корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, Хабибу сейчас будет непросто. Ему стоит отменить ближайший бой, который планируется осенью.

Сейчас он не сможет сконцентрироваться и отлично подготовиться. Я думаю, Дэйна Уайт и UFC пойдут на это, — заключил он.

В Москве скончался Абдулманап Нурмагомедов — отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после COVID-19.

О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце. Позднее Хабиб дал комментарий о состоянии отца. 22 июня он заявил, что состояние отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить его от COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, писал NEWS.ru.