Боец Харитонов назвал смерть Нурмагомедова-старшего трагедией

Российский боец Сергей Харитонов назвал смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, трагедией.
Это большая утрата для российского и мирового ММА. Однозначно, Абдулманап был уважаемым человеком, мне посчастливилось пригласить его на турнир, который проходил в Дубае осенью. Он согласился, приехал. Мои самые искренние соболезнования. Он жил спортом, вырастил достойного сына, который стал чемпионом UFC, — сказал Харитонов корреспонденту NEWS.ru.
По его словам, Хабибу сейчас будет непросто. Ему стоит отменить ближайший бой, который планируется осенью.
Сейчас он не сможет сконцентрироваться и отлично подготовиться. Я думаю, Дэйна Уайт и UFC пойдут на это, — заключил он.
В Москве скончался Абдулманап Нурмагомедов — отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после COVID-19.
О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце. Позднее Хабиб дал комментарий о состоянии отца. 22 июня он заявил, что состояние отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить его от COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, писал NEWS.ru.
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