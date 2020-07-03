4 июля Нурмагомедов расскажет о своём будущем на пресс-конференции

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Бывший временный чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Дастин Порье после победы в упорном бою над Дэном Хукером намерен снова побороться за чемпионский титул и после ещё одной значимой победы получить право на реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

Я заинтересован в боях с Тони Фергюсоном или Нейтом Диасом. Сейчас подходящее время и сценарий, чтобы их сделать. Но моя цель, прежде чем я закончу с боями, стать неоспоримым чемпионом...