4 июля Нурмагомедов расскажет о своём будущем на пресс-конференции

Чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов анонсировал онлайн пресс-конференцию, которая пройдёт 4 июля в 12-00. Боец ответит на вопросы журналистов и болельщиков и анонсирует дальнейшие планы.
Я постараюсь ответить на все вопросы не только журналистов, но и болельщиков. Все вопросы можно оставить на сайте www.pressmia.ru и в комментариях под этим постом (полная ссылка на трансляцию находится в шапке профиля) в разделе «задать вопрос» — там же и пройдет трансляция этой конференции, — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.
Как писал NEWS.ru, Дастин Порье после победы в упорном бою над Дэном Хукером намерен снова побороться за чемпионский титул и после ещё одной значимой победы получить право на реванш с Хабибом Нурмагомедовым.
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