Порье настроился на реванш с Нурмагомедовым

https://static.news.ru/photo/a27cf72e-bd02-11ea-a896-fa163e074e61_660.jpg Дастин Пуарье Фото: Jeff Brown/Global Look Press

Бывший временный чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Дастин Порье после победы в упорном бою над Дэном Хукером намерен снова побороться за чемпионский титул и после ещё одной значимой победы получить право на реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

Я заинтересован в боях с Тони Фергюсоном или Нейтом Диасом. Сейчас подходящее время и сценарий, чтобы их сделать. Но моя цель, прежде чем я закончу с боями стать неоспоримым чемпионом мира. Я сделаю всё, что нужно, чтобы это свершилось. Не знаю, какие планы у UFC на меня, но если следующий бой не будет титульным, он должен быть большим, — приводит слова Порье MMAJukie.com.

Также боец отметил, что ждёт звонка от UFC, но для подготовки к большому бою будет нуждаться в качественном тренировочном лагере.

Как сообщал NEWS.ru, временный президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Мохамед Мустасан и глава WBA Гилберто Мендоса намерены сотрудничать с целью развития и защиты интересов боксёров.