Главы двух боксёрских федераций договорились о сотрудничестве

https://static.news.ru/photo/adc3d1e8-bcfd-11ea-b89f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Huebner/Lakomski via www.ima/Global Look Press

Временный президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Мохамед Мустасан и глава Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Гилберто Мендоса намерены сотрудничать с целью развития и защиты интересов боксёров. Сотрудничество будет продвигаться по трём направлениям: развитие, соревнования и этика.

С 2015 года у нас было много дискуссий. Пришло время построить что-то великое для спорта и наших спортсменов. Боксёры должны быть в выигрыше от нашего нового сотрудничества, — приводит слова Мустасана пресс-служба AIBA.

Президент WBA также высоко оценил перспективы будущей совместной работы.

Мы намерены создать рабочую группу для совместной работы. Приятно строить новые взаимоотношения. Мы готовы упорно работать, чтобы вывести качество бокса на новый уровень, — заявил Мендоса.

Мустасан стал гостем 99-й конвенции WBA, открытие которой прошло 1 июля.

Как писал NEWS.ru, российский боец, представляющий клуб «Ахмат», Максим Гришин 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проведёт свой первый бой в UFC с поляком Марчином Тыбурой.