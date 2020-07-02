Гришин дебютирует в UFC на «Бойцовском острове»

Российский боец, представляющий клуб «Ахмат», Максим Гришин 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проведёт свой первый бой в UFC с поляком Марчином Тыбурой, сообщает пресс-служба клуба.
Гришин, выступавший последние годы в полутяжёлом весе и участвовавший в Гран-при PFL, согласился принять бой на коротком уведомлении в тяжёлом весе, выйдя на замену представителю Молдавии Александру Романову.
Турнир UFC 251 станет первым из четырёх турниров на «Бойцовском острове». Его ознаменуют три титульных боя, в том числе поединок россиянина Петра Яна с бразильцем Жозе Алду.
Как писал NEWS.ru, российский боец ММА Александр Емельяненко записал видеообращение к своему сопернику Магомеду Исмаилову, с которым он встретится 24 июля в Москве.
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