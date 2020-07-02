Гришин дебютирует в UFC на «Бойцовском острове»

https://static.news.ru/photo/6b291040-bcf4-11ea-8882-fa163e074e61_660.jpg Максим Гришин Фото: maximusgrishin/vk.com

Российский боец, представляющий клуб «Ахмат», Максим Гришин 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проведёт свой первый бой в UFC с поляком Марчином Тыбурой, сообщает пресс-служба клуба.

Гришин, выступавший последние годы в полутяжёлом весе и участвовавший в Гран-при PFL, согласился принять бой на коротком уведомлении в тяжёлом весе, выйдя на замену представителю Молдавии Александру Романову.

Турнир UFC 251 станет первым из четырёх турниров на «Бойцовском острове». Его ознаменуют три титульных боя, в том числе поединок россиянина Петра Яна с бразильцем Жозе Алду.

Как писал NEWS.ru, российский боец ММА Александр Емельяненко записал видеообращение к своему сопернику Магомеду Исмаилову, с которым он встретится 24 июля в Москве.