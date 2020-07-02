Емельяненко - Исмаилову: Буду бить по твоей лысой наковальне

https://static.news.ru/photo/35d9f2e0-bc79-11ea-985c-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Александр Емельяненко записал видео-обращение к своему сопернику Магомеду Исмаилову, с которым он встретится 24 июля в Москве.

Что справа, что слева — как удар железного молота. 24 июля я буду вбивать лысую голову в настил ринга! Буду бить по лысой наковальне. Готовься, лысый, готовься, — сказал Емельяненко на видео в своём Instagram.

Бой Емельяненко и Исмаилова станет главным событием турнира ACA 107, который пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве.

Как сообщал NEWS.ru, лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat объявила участников главных боёв турнира ACA 111, который пройдёт 19 сентября в Москве.