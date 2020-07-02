Емельяненко - Исмаилову: Буду бить по твоей лысой наковальне

Российский боец ММА Александр Емельяненко записал видео-обращение к своему сопернику Магомеду Исмаилову, с которым он встретится 24 июля в Москве.
Что справа, что слева — как удар железного молота. 24 июля я буду вбивать лысую голову в настил ринга! Буду бить по лысой наковальне. Готовься, лысый, готовься, — сказал Емельяненко на видео в своём Instagram.
Бой Емельяненко и Исмаилова станет главным событием турнира ACA 107, который пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве.
Как сообщал NEWS.ru, лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat объявила участников главных боёв турнира ACA 111, который пройдёт 19 сентября в Москве.
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