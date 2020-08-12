Нурмагомедов назвал предстоящий бой с Гэйтжи лучшим поединком года

https://static.news.ru/photo/49a60316-dca6-11ea-8e8d-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой со своим соперником Джастином Гэйтжи. По словам бойца, встреча 24 октября обещает стать лучшим поединком года.

Мне нравится самоуверенность Гэйтжи и его слова. Наш бой обещает стать лучшим поединком года. У меня есть что показать миру, — прокомментировал спортсмен пост ESPN в Instagram.

Бой за объединение титулов между Нурмагомедовым и Гейтжи пройдёт 24 октября на турнире UFC 254, который, предположительно, состоится в Абу-Даби. Джастин Гейтжи завоевал титул временного чемпиона, победив в мае Тони Фергюсона, и стал обязательным соперником для Хабиба.

Ранее временный чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Джастин Гейтжи рассказал, что основная слабость Хабиба Нурмагомедова в том, что он считает себя безупречным и «окружает себя людьми, которые ласкают его эго». Как заявил американец, если он закроет подачу Хабиба на полсекунды, то его соперника в борьбе за полноценный чемпионский титул просто уснёт, писал NEWS.ru.