Гейтжи назвал уязвимое место Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/b37786ee-dc82-11ea-a49b-fa163e074e61_660.jpg Джастин Гейджи Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Временный чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе американец Джастин Гейтжи рассказал, в чём основная слабость его соперника в борьбе за полноценный чемпионский титул Хабиба Нурмагомедова.

Главная слабость Хабиба в том, что он считает себя безупречным. Он окружает себя людьми, которые ласкают его эго. Я видел, как бойцы окружают себя такими людьми, которые поддерживают их, а потом кидают. В конце дня он дышит кислородом. Если я закрою его подачу на полсекунды, он уснёт, — приводит слова Гейтжи MMAFighting.com.

Бой за объединение титулов между Нурмагомедовым и Гейтжи пройдёт 24 октября на турнире UFC 254, который предположительно состоится в Абу-Даби.

Как писал NEWS.ru, cоперник российского бойца на турнире UFC 252 Магомеда Анкалаева молдаванин Ион Куцелаба сдал положительный тест на вирус COVID-19, из-за чего бой был отменён.