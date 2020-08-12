Гейтжи назвал уязвимое место Нурмагомедова

Временный чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе американец Джастин Гейтжи рассказал, в чём основная слабость его соперника в борьбе за полноценный чемпионский титул Хабиба Нурмагомедова.
Главная слабость Хабиба в том, что он считает себя безупречным. Он окружает себя людьми, которые ласкают его эго. Я видел, как бойцы окружают себя такими людьми, которые поддерживают их, а потом кидают. В конце дня он дышит кислородом. Если я закрою его подачу на полсекунды, он уснёт, — приводит слова Гейтжи MMAFighting.com.
Бой за объединение титулов между Нурмагомедовым и Гейтжи пройдёт 24 октября на турнире UFC 254, который предположительно состоится в Абу-Даби.
Как писал NEWS.ru, cоперник российского бойца на турнире UFC 252 Магомеда Анкалаева молдаванин Ион Куцелаба сдал положительный тест на вирус COVID-19, из-за чего бой был отменён.
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