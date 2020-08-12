Бой Анкалаева отменён из-за положительного теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/2679bd32-dc61-11ea-b805-fa163e074e61_660.jpg Магомед Анкалаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соперник российского бойца на турнире UFC 252 Магомеда Анкалаева молдаванин Ион Куцелаба сдал положительный тест на вирус COVID-19, из-за чего бой соперников отменён.

Как сообщает Sherdog.com, остаётся неизвестным, найдена ли замена соперника Анкалаеву или он не выступит на турнире 15 августа.

Анкалаев победил Куцелабу в феврале 2020 года, однако был назначен реванш, так как остановка боя рефери была спорной.

Как писал NEWS.ru, следующим соперником чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна может стать американец Алджемейн Стерлинг.