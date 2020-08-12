Бой Анкалаева отменён из-за положительного теста на COVID-19

Соперник российского бойца на турнире UFC 252 Магомеда Анкалаева молдаванин Ион Куцелаба сдал положительный тест на вирус COVID-19, из-за чего бой соперников отменён.
Как сообщает Sherdog.com, остаётся неизвестным, найдена ли замена соперника Анкалаеву или он не выступит на турнире 15 августа.
Анкалаев победил Куцелабу в феврале 2020 года, однако был назначен реванш, так как остановка боя рефери была спорной.
Как писал NEWS.ru, следующим соперником чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна может стать американец Алджемейн Стерлинг.
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