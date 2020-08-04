Нурмагомедов будет готовиться к бою с Гейтжи в России

https://static.news.ru/photo/6db01486-d639-11ea-8a00-fa163e074e61_660.jpgХабиб НурмагомедовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский боец, действующий чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов проведёт подготовку к поединку с временным чемпионом UFC американцем Джастином Гейтжи в России. Об этом рассказал его напарник по тренировкам, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье.
Хавьер Мендес, который традиционно помогает Хабибу готовиться к поединкам, прилетит в Россию после турнира UFC 252, который состоится 15 августа, — цитирует Championat.com Кормье.
На счету Гейтжи 22 победы и два поражения в 24 боях в MMA.
Как писал NEWS.ru, поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи произойдёт 24 октября и станет главным событием турнира UFC 254. Турнир может состояться в Лас-Вегасе или на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Джастин Гейтжи завоевал титул временного чемпиона, победив в мае Тони Фергюсона, и стал обязательным соперником для Хабиба Нурмагомедова.