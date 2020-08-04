Нурмагомедов будет готовиться к бою с Гейтжи в России

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Российский боец, чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ждёт его соперника, временного чемпиона UFC Джастина Гейтжи в октагоне и призвал его готовиться к борьбе.

Джастин — очень приятный парень и хороший соперник для меня, но он должен быть готовым не только боксировать, когда закроется октагон. Я не Дастин Порье и не Тони Фергюсон. Я...