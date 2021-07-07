«Набью кукушку и отправлю спать»: Емельяненко о бое с Джиганом

Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что нокаутирует Джигана в предстоящем поединке. Эти слова прозвучали во время прямого эфира в Instagram тяжеловеса.

По словам Емельяненко, Джиган зря полез куда не нужно. Боец считает, что его дело — петь песни, а не драться с профессионалами.

Набью ему кукушку и отправлю спать. Будет лежать на ринге, как звезда, распластавшись всеми конечностями. Джигану очень сильно достанется, — сказал Емельяненко.

По предварительным данным, бой должен состояться 4 ноября на «ВТБ Арене».

Емельяненко не выступал с июля 2020 года, когда проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову. В последующие месяцы бойца неоднократно уличали в нарушении спортивного режима. Также пока неизвестно, под эгидой какой промоутерской организации пройдёт его бой с Джиганом. Для Джигана это будет дебют в смешанных единоборствах, но в юности он занимался кикбоксингом.