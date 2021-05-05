На ринге был будто пьяный: Поветкин объяснил поражение от Уайта

https://static.news.ru/photo/76c88092-ae4e-11eb-b9f1-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/povetkinalexandr

Российский боксёр Александр Поветкин объяснил поражение от британца Диллиана Уайта. У него было странное состояние, которое можно сравнить с опьянением. Слова спортсмена приводит РИА Новости.

Я проиграл. Я не знаю, из-за чего, трудно назвать причину. Вы знаете, трудно описать своё ощущение. Я вышел на ринг, наверное, как будто пьяным... Хотя я и не пью. А Уайт молодец, выиграл. Что тут добавить, — сказал Поветкин.

Бой Поветкина с Уайтом прошёл в ночь на 28 марта в Гибралтаре и завершился победой британца техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Таким образом, Уайт взял реванш за поражение в первом бою. 22 августа прошлого года Поветкин выиграл у англичанина нокаутом в пятом раунде.

16 апреля Костя Цзю объяснил, почему 41-летнему Поветкину лучше не возвращаться на ринг и завершить карьеру.