Костя Цзю объяснил, почему Поветкину лучше не возвращаться

https://static.news.ru/photo/56bc48fc-9e3a-11eb-af60-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю объяснил, почему считает, что Александру Поветкину стоит завершить карьеру.

А зачем ему продолжать? Удары в голову — это больно. Хватит. Зачем ему это? Есть мотивация у него? Я просто её не вижу у него, я сам был на его месте. Очень сложно подниматься с пятой точки, когда у тебя всё есть. Когда у тебя всё хорошо и ты не голоден. А Саша уже не голодный, — передаёт слова Цзю корреспондент NEWS.ru.

В предыдущем бою Поветкин проиграл в реванше Диллиану Уайту. Бой прошёл в ночь на 28 марта в Гибралтаре и завершился победой британца техническим нокаутом в четвёртом раунде. Это поражение стало для 41-летнего россиянина третьим в карьере при 36 победах и одной ничьей.

После боя Александр сказал, что с ним всё хорошо, писал NEWS.ru.