Костя Цзю объяснил, почему Поветкину лучше не возвращаться

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю объяснил, почему считает, что Александру Поветкину стоит завершить карьеру.
А зачем ему продолжать? Удары в голову — это больно. Хватит. Зачем ему это? Есть мотивация у него? Я просто её не вижу у него, я сам был на его месте. Очень сложно подниматься с пятой точки, когда у тебя всё есть. Когда у тебя всё хорошо и ты не голоден. А Саша уже не голодный, — передаёт слова Цзю корреспондент NEWS.ru.
В предыдущем бою Поветкин проиграл в реванше Диллиану Уайту. Бой прошёл в ночь на 28 марта в Гибралтаре и завершился победой британца техническим нокаутом в четвёртом раунде. Это поражение стало для 41-летнего россиянина третьим в карьере при 36 победах и одной ничьей.
После боя Александр сказал, что с ним всё хорошо, писал NEWS.ru.