«Москва плохо влияет»: менеджер о лечении Емельяненко от алкоголизма Менеджер Бурчак заявил, что Емельяненко проходит лечение от алкоголизма в Екатеринбурге

Александр Емельяненко / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Менеджер бойца ММА Александра Емельяненко Никита Бурчак в интервью для YouTube-канала «Ушатайка» подтвердил информацию о том, что спортсмен находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге. Выбор клиники связан с желанием вывезти спортсмена из Москвы, где его отвлекают от лечения множество соблазнов.

Москва плохо влияет на Александра относительно концентрации. Там какие-то друзья, товарищи, все отвлекают, какие-то соблазны. Москва — это дополнительные риски, которые хотелось бы исключить. В Екатеринбурге будет проще, — заявил Бурчак.

Ранее сообщалось, что режиссёр Валерия Гай Германика выставила на Avito фильм про бойца ММА Александра Емельяненко. Запрещённую к показу картину она оценила в 50 миллионов рублей.