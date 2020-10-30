Молдованин Лапикус не смог стать чемпионом One и потерпел первое поражение

https://static.news.ru/photo/be62bcd8-1ac4-11eb-b0c1-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лапикус Фото: onefc.com

В Сингапуре на турнире лиги One Inside the Matrix сингапурский боец Кристиан Ли (14-3) победил нокаутом в первом раунде молдаванина Юрия Лапикуса (14-1) и отстоял титул чемпиона в лёгком весе.

Успех Ли принесло жёсткое добивание в партере после неудачной попытки Лапикуса провести болевой на ногу. Для молдаванина это поражение стало первым в карьере.

Другие чемпионы также успешно защитили свои титулы в предварительных боях грандиозного турнира. Австралиец Мартин Нгуен победил техническим нокаутом в третьем раунде американца Тана Ли и отстоял титул в полулёгком весе. Китаянка Сион Дзиннан победила единогласным решением судей Тиффани Тео из Сингапура и отстояла титул в первом наилегчайшем весе.

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