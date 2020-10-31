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Легендарны российский боец Марат «Мотиватор» Балаев оспорит титул чемпиона ACA. Его противником будет бразилец Фелипе Фроес.

В бою за титул Балаев заменит травмированного Магомедрасула Хасбулаева. Как рассказал президент ACA Алексей Яценко, поединок состоится 18 декабря в рамках турнира ACA 116.

Для «Мотиватора» это отличный шанс отобрать чемпионский титул в лёгком весе, которым с октября 2019 года владеет бразилец. Фроес прилетит в Россию на днях и останется готовиться до боя, — заявил Яценко, слова которого передаёт пресс-служба ACA.

Он подчеркнул, что у Хасбулаева после восстановления ещё будет шанс побороться за чемпионский титул с тем, кто будет лучшим на тот момент.

Фроес отобрал титул на ACA 110 у Салмана Жамалдаева. В его активе 18 побед. За свою карьеру бразилец четыре раза проиграл, один его бой завершился ничьей.

Легендарный «Мотиватор» победил 11 раз и дважды проиграл.

Как писал NEWS.ru, боец смешанного стиля из США Пэрис Артис выиграл у своего соотечественника Райана Риско в бою в рамках Cage Fury Fighting Championship (CFFC). Поединок завершился в первом же раунде.

Артис оформил свою победу ударом Риско в голову, который многим показался «пугающим». Именно так действие спортсмена охарактеризовали представители MMA Junkie.