Маккэскил разгромила Брэкхус в боксёрском реванше

https://static.news.ru/photo/6f5e0108-8485-11eb-84c3-96000091f725_660.jpg Джессика Маккэскилл Фото: jessica.mccaskill/instagram.com

Американка Джессика Маккэскилл (10-2, 3 КО) победила единогласным решением судей норвежку Сесилию Брэкхус (36-2, 9 КО) в рамках вечера бокса в Далласе (США) и сохранила титулы чемпионки мира в полусреднем весе по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO.

В отличие от первого поединка, который получился довольно близким и сенсационно завершился первым поражением Брэкхус, в этот раз Маккэскилл владела инициативой на протяжении всего десятираундового боя, а её 39-летняя соперница соперница так и не смогла ничего ей противопоставить, постоянно проигрывая в скорости. Все трое судей отдали победу Маккэскилл со счётом 100:89, 99:90 и 98:91.

Как сообщал NEWS.ru, непобеждённый боксёр-средневес американец Дэвид Бенавидес техническим нокаутом в 11-м раунде победил американца Рональда Эллиса и стал претендентом на титул WBC в среднем весе.