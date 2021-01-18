Макгрегор обвинил Нурмагомедова в нарушении законов бизнеса

https://static.news.ru/photo/76ed2196-597f-11eb-96d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал желание Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру после того, как он победил Джастина Гейтжи на турнире UFC 254.

Дана, вероятно, мог забрать у него пояс, но нет. Титул у Хабиба, под него сделали целый турнир, но продажи PPV провалились, после чего он завершил карьеру. Как так можно вообще? Такого не должно быть в настоящем бизнесе, — приводит слова Макгрегора ESPN.

15 января после встречи с Дэйной Уайтом Нурмагомедов допустил возможность ещё одной защиты чемпионского пояса, если кто-то из участников главных боёв турнира UFC 257, который пройдёт 23 января в Абу-Даби, сумеет его впечатлить.

Как писал NEWS.ru, глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой Хабиба Нурмагомедова с канадским экс-чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе Жоржем Сен-Пьером невозможен.