Макгрегор обвинил Нурмагомедова в нарушении законов бизнеса

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал желание Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру после того, как он победил Джастина Гейтжи на турнире UFC 254.
Дана, вероятно, мог забрать у него пояс, но нет. Титул у Хабиба, под него сделали целый турнир, но продажи PPV провалились, после чего он завершил карьеру. Как так можно вообще? Такого не должно быть в настоящем бизнесе, — приводит слова Макгрегора ESPN.
15 января после встречи с Дэйной Уайтом Нурмагомедов допустил возможность ещё одной защиты чемпионского пояса, если кто-то из участников главных боёв турнира UFC 257, который пройдёт 23 января в Абу-Даби, сумеет его впечатлить.
Как писал NEWS.ru, глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой Хабиба Нурмагомедова с канадским экс-чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе Жоржем Сен-Пьером невозможен.