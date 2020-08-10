Майк Тайсон погрузился на глубину, чтобы противостоять акулам

Легендарный боксёр Майк Тайсон принял участие в программе «Неделя акул» на канале Discovery, погрузившись к хищникам на глубину.
Как
Несмотря на то, что перед заключительным этапом Тайсона вырвало, боксёр всё же опустился на глубину 15 метров. Там ему пришлось схватить акулу за нос, чтобы обезвредить её.
Ранее NEWS.ru писал, что выставочный поединок Майка Тайсона и Роя Джонса, который должен был состояться 12 сентября, будет перенесён на 29 ноября.
Поединок запланирован в формате восьми раундов в 12-унцевых перчатках, а боксёры не должны стремиться отправить друг друга в нокаут.
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