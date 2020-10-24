Лучший или обычный: вокруг Хабиба разгорелась мощная дискуссия

С победой россиянина Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гейтжи в целом всё понятно: более сильный боец выиграл, но открытым остаётся другой вопрос. Хабиб ведь объявил о завершении карьеры, но достаточно ли он сделал, чтобы называться лучшим вне зависимости от весовой категории? Или даже лучшим в истории. Тут мнения разделились. NEWS.ru разбирался в ситуации.

Лучший из всех, кто когда-либо выступал

Завершение карьеры Хабиба получилось очень эмоциональным. Возможно, самым ярким за последние годы: уйти непобеждённым чемпионом на пике формы из-за обещания, данного маме. Когда мы вообще такое видели? Пожалуй, никогда.

На ум приходит всего два случая, когда спортсмены завершали карьеру в ранге чемпиона, после яркой победы: боксёр Флойд Мейвезер в 2015-м, когда побил Андре Берто, и Пит Сампрас после победы на US Open-2002. С тех пор в теннисе никто не уходил после титула «шлема». И вряд ли кто-нибудь сделает это: какой же соблазн после такого успеха продолжить выступать.

Так вот, после победы Нурмагомедова над Гейтжи и объявления россиянина о завершении карьеры в мире ММА началась дискуссия: лучший ли Хабиб вне зависимости от веса (а то и в истории) или просто большой чемпион.

У первой точки зрения очень много сторонников: коллеги-чемпионы Даниэль Кормье, Алекс Волкановски, Коди Гарбрандт да и сам Дэйна Уайт, глава UFC. Последний вообще назвал Хабиба GOATом — величайшим на все времена.

Среди тех, кто предпочитает не переоценивать достижения Нурмагомедова, — Александр Емельяненко. Он считает, что называть Хабиба величайшим нельзя, потому что в UFC были чемпионы, достигшие большего. Были такие, кто удерживал пояса в двух весовых категориях, а не в одной. Были и те, кто защищал титулы десять и более раз, а не три. Справедливо? Да.

Если без эмоций

Так какая же из двух точек зрения правильная? С одной стороны, все комплименты в адрес Хабиба понятны. Когда кто-то побеждает, а тем более так ярко и эмоционально — это всегда вызывает огромную волну одобрения со стороны коллег, экспертов и фанатов.

Когда Кормье победил Миочича, все говорили, что он — один из величайших в истории. Когда Миочич взял у него реванш, потом выиграл третий бой — все начали спорить, величайший ли он тяжеловес всех времён или этот статус остаётся у Фёдора Емельяненко. Когда Джон Джонс одерживает очередную неяркую победу и в очередной раз защищает пояс в полутяжёлом весе — все по новому кругу заявляют, что он — GOAT. А если Макгрегор вернётся и выиграет один-два хороших поединка, его будут ставить выше Хабиба. Да, он ему проиграл, но зато он был чемпионом в двух весовых и титул защищал большее количество раз.

Если смотреть исключительно на цифры, Хабиб — один из величайших бойцов своего времени. 29-0 в ММА, 13-0 в UFC, 4-0 в титульных боях. Это невероятно. Особенно круто то, что он так ни разу и не проиграл, а также то, что побил Конора Макгрегора — главного раздражителя и самого популярного бойца в мире. Это, пожалуй, главный момент в наследии Хабиба.

AP/TASS

А основной недостаток его наследия — отсутствие боёв в полусреднем весе. Хабиб — великий и без них, но если мы говорим о величайших в истории, то почти все эти люди поднимались в весовых категориях и становились чемпионами. Конор это делал, Жорж Сен-Пьер это делал, Даниэль Кормье тоже, и даже Генри Сехудо есть в этом списке.

По количеству защит титула Хабиб и вовсе далёк от лидеров. У него три защиты, а у Сен-Пьера девять, у Андерсона Силвы 10 (рекорд), у Джона Джонса — восемь, у Жозе Альдо — семь. Впереди Нурмагомедова здесь целых 11 человек. Это не отменяет того, что Хабиб — великий чемпион, но ставит под сомнение его статус величайшего в истории.

Но сейчас — время Хабиба. Он заслужил все лестные слова, которые получил. Если он действительно завершил карьеру — то ушёл на пике и останется в истории как легендарный чемпион. А если он всё-таки решит вернуться, его поддержат десятки миллионов фанатов во всём мире. Он в беспроигрышном положении.